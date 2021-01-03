مقتل 3 جنود فرنسيين في هجوم بمالي

مقتل 3 جنود فرنسيين في هجوم بماليأعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في شمال مالي.

وقالت الرئاسة في بيان إن الهجوم وقع الاثنين في منطقة هومبوري في شمال مالي ما أدى الى مقتل ثلاثة جنود فرنسيين.

وبذلك يرتفع إلى 47 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ تدخل باريس عسكريا للمرة الأولى في يناير 2013 للمساعدة في طرد جماعات محلية ومتشددين احتلوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد تبنت جماعة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة، مسؤولية الهجوم في مالي، في بيان نشرته منصّة "الزلاقة" التابعة لها.

وتنتشر قوة برخان الفرنسية وقوامها 5100 جندي في منطقة الساحل حيث تواجه جماعات متشددة إلى جانب جنود من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، يشكلون معا مجموعة دول الساحل الخمس.