أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: تقلبات جوية وطقس "بارد"

الأرصاد يحذر: تقلبات جوية وطقس "بارد"نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المناطق الجبلية من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية لاتزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال وشمال شرق شبه الجزيرة العربية.

وتوقع المركز أن تستمر الأجواء الباردة والجافة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وعلى المناطق الصحراوية.

ولفت المركز إلى استمرار شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

وحث مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، على أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3.8 في عمران، و4.4 بصنعاء، 4.5 في ذمار ، 8 درجات في السدة، 8.8 في إب.