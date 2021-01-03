أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تقترب من 85 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 85 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين بلغت أكثر من 84 مليونا و982 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليونا و97 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و844 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعا محدودا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل551 ألف و603 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,246 حالة وفاة.

وتواصل الجائحة تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (358,682 وفاة)، والبرازيل (195,742 وفاة)، والهند (149,471 وفاة)، والمكسيك (126,851 وفاة)، وإيطاليا (74,985 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (20,904,701 إصابة)، والهند (10,324,631 إصابة)، والبرازيل (7,716,405 إصابات)، وروسيا (3,212,637 إصابة)، وفرنسا (2,643,239 إصابة)