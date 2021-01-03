الفيفا يسمح لكيران تريبيير باللعب مع أتلتيكو مدريد

رفع الفيفا عقوبة الإيقاف بحق الإنجليزي كيران تريبييه مدافع أتلتيكو مدريد مؤقتا، بعد أن أوقفه الاتحاد الإنجليزي لمدة 10 أسابيع في 23 ديسمبر الماضي بسبب قضية مراهنات، وفقا لمصدر مقرب من نادي العاصمة الإسبانية الأحد.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي تريبييه الشهر الماضي لأنه كشف لأحد المقربين منه معلومات حول صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2019، وبفضل هذه المعلومات التي تلقاها قريبه قام بوضع رهان في مكاتب المراهنات.

ونفى تريبييه أن يكون "قام بأي عملية مراهنة في ما يتعلق بكرة القدم". وكان مفعول العقوبة يسري حتى تاريخ 23 فبراير يغيب خلالها تريبييه عن 13 مباراة لفريقه بينها مباراة ثمن النهائي ضد تشلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحف الإسبانية، يستطيع تريبييه الآن رفع القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي للحصول على تقليص لفترة العقوبة أو إلغائها بالكامل.

وقال مصدر في نادي العاصمة الإسبانية في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بأن النادي "يدرس الخطوات التالية".

وسيكون تريبييه متاحا لخوض مباراة أتلتيكو مدريد ضد آلافيس الأحد، لكن المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني لن يستدعيه إلى التشكيلة لأنه يفتقد إلى اللياقة البدنية.