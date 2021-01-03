ميسي على موعد مع رقم تاريخي" جديد.. اليوم

يقف نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أبواب تحطيم رقم قياسي جديد في اللقاء الذي يجمع "البلوغرانا" و"هويسكا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 في "الليغا" الإسبانية.

وينتظر ميسي رقم قياسي جديد في مباراة اليوم، هو وصوله إلى مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، أي أنه سيصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في "الليغا" بعد تشافي هيرنانديز (505 مباراة) وأندوني زوبيزاريتا (622 مباراة).

وبمباراة اليوم سيصل ميسي إلى مباراته الرسمية رقم 750 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، وبفارق 16 مباراة فقط مع تشافي، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولعب تشافي 505 مباريات بقميص برشلونة في الليغا، أي أن ميسي يحتاج إلى 5 جولات فقط لمعادلة هذا الرقم، كما يحتاج إلى 16 مباراة ليكون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي الكتالوني.

ووفق "آس"، يتصدر قائمة أكثر المشاركين في المباريات، بتاريخ الدوري الإسباني، الحارس السابق أندوني زوبيزاريتا، إذ شارك في 622 مباراة بثلاثة قمصان: أتلتيك بيلباو (169 مباراة)، برشلونة (301 مباراة) وفالنسيا (152 مباراة).

وارتدى ميسي قميص برشلونة في 749 مباراة بمختلف المسابقات: 499 مباراة في الدوري الإسباني، 147 مباراة في دوري أبطال أوروبا، 75 مباراة في كأس ملك إسبانيا، 19 مباراة في كأس السوبر الإسباني، 5 مباريات في مونديال الأندية و4 مباريات في كأس السوبر الأوروبي.

واستطاع "البرغوث" تسجيل 644 هدفا طوال مشاركاته بقميص برشلونة، ليصبح بذلك أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بتاريخ كرة القدم، متفوقا على الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل 643 هدفا.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز في مباراة اليوم أمام هويسكا، إذ يحتل المرتبة السادسة بترتيب "الليغا" برصيد 25 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، مع مباراتين أقل.