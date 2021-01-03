كتائب حزب الله العراقى تتحدى الحكومة: لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوى، إن "حضورنا اليوم فى الميدان هو رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلى".

وأضاف الحميداوى قائلاً: " لن نقتحم سفارة واشنطن اليوم، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال لدينا متسع من الوقت".

وتابع أن "سلاحنا أكثر ضبطاً وتنظيماً من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر التاريخ، وهو أكثرها شرعية وعقلانية، وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله، ولن نسمح لأحد -كائنا من كان-أن يعبث بهذا السلاح المقدس الذى حفظ الأرض والعرض وصان الدماء".

ويحيى عراقيون اليوم الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليمانى بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار على طريق مطار بغداد الدولى فى الثالث من يناير عام 2020.