أطباء أمريكا عن فيروس كورونا: نخوض الحرب العالمية الثالثة

جدة - نرمين السيد - قالت نيكول فان جورنينجن، طبيبة أمريكية فى مركز سيدراس سيناء الطبى فى لوس أنجولوس لقناة CBS: إنهم قد وصلوا بالفعل إلى نقطة حرجة بشأن إصابات فيروس كورونا، مضيفة أنهم يسجلون أعدادا قياسية كل يوم من حيث عدد المرضى الذين يتولون رعايتهم من المصابين بكوفيد 19.





فيما قال الدكتور نيك كاون، مساعد المدير الطبى لخدمات الطوارئ فى مستشفى ألهامبرا فى مقاطعة لوس أنجلس وفى تصريحات صحفية، إن هذه حرفيا الحرب العالمية الثالثة، فالمرضى يصلون فى حالة أشد مما يمكن أن تتخيل. يشار إلى أن السلطات الأمريكية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 277 ألفا و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2378 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 20.38 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 349 ألفا و920 وفاة.

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