شفاء أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت 277 ألفا و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 2378 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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