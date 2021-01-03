انتظروا الأسوأ.. تحذير خطير من رئيس وزراء بريطانيا بشأن القادم من كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، من مرحلة صعبة قادمة بسبب كورونا في بريطانيا، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، شدد جونسون على أن هناك إمكانية لتشديد إجراءات الإغلاق في بريطانيا بسبب تفشي كورونا وسلالته المتحورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة تخطط لإعطاء لقاح كورونا لملايين البريطانيين في الأشهر المقبلة.

وأعرب جونسون عن أمله في أن تتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جميع المستشفيات في أنحاء بريطانيا تلقت تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ومواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقال البروفيسور أندرو جودارد رئيس الكلية الملكية للأطباء إن "السلالة الجديدة من الفيروس أكثر عدوى وانتشارا في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في العاصمة لندن بلغ 858 إصابة في كل 100 ألف نسمة، أي ضعف الإصابات في بقية مناطق المملكة المتحدة.

وقررت الحكومة البريطانية إغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة لندن بعدما حذر مديرو مستشفيات في بريطانيا من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية"، إذ تجاوزت معدلات الإصابة بالفيروس المتغير الجديد 50 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي، وبلغت نسبة ارتفاع معدلات الإصابة أكثر من 70%.