رحلات معينة.. طيران الإمارات تقدم خدمة مجانية لمقاعد الدرجة الاقتصادية

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، بدء تشغيل أحدث طرازاتها من طائرات "إيه 380"، على خطوط رحلاتها الجوية بين دبي ولندن هيثرو، وذلك اعتبارا من نهار الغد الموافق 4 يناير 2021.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يتميز هذا النوع من الطائرات بمقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم"، التي توفر "مساحة مقعد إضافية تصل إلى 40 بوصة".

وأوضحت مصادر من داخل شركة طيران الإمارات أنه يمكن لركاب الدرجة الاقتصادية أن يحصلوا على خدمة مجانية والحصول على تذاكر الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم" "على أساس التوفير".

وأشارت مصادر شركة الطيران إلى أن ذلك سيحصل إلى حين "أن تدخل المزيد من مقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة "بريميوم" في الخدمة المقدمة".

وتسيّر شركة طيران الإمارات حاليا خمس رحلات لمطار هيثرو اللندني، أربعة منها على متن طائرات "إيه 380" كما تقوم الشركة بتسيير 10 رحلات أسبوعيًا إلى مانشستر، إضافة لرحلات يومية لكل من بريمينجهام وجلاسكو.