في ذكرى توليه رئاسة الحكومة.. بن راشد يتحدث عن أرقام غير مسبوقة بالإمارات

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى الشعب، بمناسبة مرور 15 عامًا على توليه رئاسة الحكومة.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال بن راشد: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عامًا في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد".

وأضاف: "هذه رسالتي.. الإخوة والأخوات أبناء شعب الإمارات.. قبل حوالي 15 عامًا تم تكليفي برئاسة الحكومة الاتحادية وأمام رئيس الدولة وأمامكم جميعًا أقسمت بالله العظيم أن أكون مخلصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على كيان اتحادها وأصون مصالحها واحترام دستورها وأن أرعى مصالح شعبها".

وتابع: "كنتم شهودًا على تلك اللحظة، وكان الله شهيدًا على ذلك القسم، والله يعلم أننا بذلنا ما في وسعنا، والله يعلم أننا سخرنا موارد الحكومة كلها لخدمه شعبنا. والله يعلم أننا لم نجامل أحدًا على حساب مصلحه بلادنا".

واستطرد: "لقد أعلنت بعدها بعام أمام أخي رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أول استراتيجية اتحادية. وفي العام 2009 أعلنا رؤية الإمارات 2021 وأننا نريد أن نكون من أفضل دول العالم. وتساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عامًا. ولكن اليوم نرى نتائجها واقعًا يعيشه شعبنا".

وتابع حاكم دبي قوله: "ما حدث خلال هذه الأعوام كان مذهلًا، حيث عملت آلاف فرق العمل من المستويات الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق الرؤية التي اعتمدها رئيس الدولة".

وأكد: "رسخنا مبادئ التخطيط الاستراتيجي في الحكومة وأصبح التميز والتنافس ثقافة في مؤسساتها. وقمنا بأكبر عمليه إصلاح تشريعي في بلادنا عبر أكثر من 50 قانونًا جديدًا لنواكب المستقبل.. وغيرنا من نموذج تقديم 2500 خدمه حكومية من تقليدية إلى ذكية".

وأوضح أن حكومة الإمارات أصبحت الثانية عالميًا في الكفاءة المالية، كما أعاد هيكلتها عدة مرات لتواكب المتغيرات، فضلا عن مضاعفة الميزانية الاتحادية 130% وتعزيز التنافسية لتكون الدولى الأولى عالميًا في 121 مؤشرًا في مختلف المجالات، مؤكدا أنه لا يزال العمل مستمرا.