طمأن السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، الجميع على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد- 19.
وقال "جعفر"، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنه يتمتع بصحة جيدة ولا يزال في الحجر الصحي وصحته طيبة ، موجهًًا الشكر لكل من سأل عنه وداعيًا أن يحفظ الله الجميع .
وعلم دوت الخليج أن السفير السعودي لدي السودان كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من السفير السعودي بالسودان لـ "دوت الخليج" بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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