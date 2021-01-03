أول تعليق من السفير السعودي بالسودان لـ "دوت الخليج" بعد إصابته بكورونا

طمأن السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، الجميع على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد- 19.

وقال "جعفر"، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنه يتمتع بصحة جيدة ولا يزال في الحجر الصحي وصحته طيبة ، موجهًًا الشكر لكل من سأل عنه وداعيًا أن يحفظ الله الجميع .

وعلم دوت الخليج أن السفير السعودي لدي السودان كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع .