العراق يعلن تدمير وكر مهم لداعش.. وعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص

أعلن العراق اليوم، الأحد، عن تنفيذ ضربة جوية من قبل طائرات التحالف الدولي ضد مواقع داعش في وادي الكور بمحافظة كركوك.

وأوضح جهاز المخابرات الوطني العراقي، أن الضربة أسفرت عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في كركوك شمالي بغداد، إلى جانب قتل مسلحين اثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم أوردته، إن "مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زجيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش".

وأشارت الخلية إلى أن هذا الوكر "كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأضافت أنه تم العثور داخل الوكر على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات وأسلاك كهربائية وأدوات للطبخ.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام العراقية بأن الاستخبارات شرعت في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.