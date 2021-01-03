الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة حوثية، شرقي محافظة الجوف، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان الجيش اليمني قد حذر أمس، السبت، من أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، باتت "أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة".

وقال لناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، السبت، "ترتكب جرائم حرب بصورة شبه يومية، وتنتهك حقوق الإنسان، بكل هذه الدماء التي تسيل من الضحايا الأبرياء بصواريخها، متلذذة بسقوط الأبرياء بشكل سافر وجبان".

وفي سياق أخر، أعلنت السلطات اليمنية، أنه سيتم إعادة تشغيل مطار عدن الدولي اعتبارا من اليوم، الأحد، وذلك بعد 4 أيام من تعرضه لتفجيرات استهدفت الحكومة الجديدة لحظة وصولها من العاصمة السعودية الرياض.

ويوم الأربعاء الماضي، وقعت تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدًا لإعادة تشغيله.