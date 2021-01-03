نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى ومفقدون جراء انزلاق أرضي في النرويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في النرويج، اليوم الأحد، العثور على جثّة جديدة بين أنقاض خلّفها انزلاق أرضي، ما يرفع عدد الحادثة التي وقعت الأربعاء إلى 5 قتلى.

وأكدت السلطات النرويجية، تواصل عمليّاتها بحثًا عن خمسة مفقودين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي بيان للشرطة النرويجية، قالت فيه: "قبل السادسة صباحا بقليل، تم العثور على جثة شخص".

وكان روي ألكفيست أحد المسؤولين في بعثة الإغاثة، قال: "لا نزال نأمل بالعثور على ناجين"، بعد أيّام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق أوسلو الذي أدّى أيضا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.

ولم توضح الشرطة النرويجية، تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين عُثر على جثثهم السبت بالاستعانة بكلاب بوليسية، لكنها نشرت الجمعة أسماء المفقودين وبينهم طفلان يبلغان سنتين و13 عاما.

وقد قالت المسؤولة في الشرطة المحلية إيدا ملبو أويستيسه، في وقت سابق، إنها تأمل في العثور على ناجين في جيوب هواء داخل مبان لا تزال سليمة جزئيا.