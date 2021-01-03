عملاق سامسونج Galaxy A42 الجديد جوال أنيق بمواصفات رائعة وسعر مناسب

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مع بداية العام الجديد 2021، بدأت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في عرض جوالاتها الجديدة، التي تستهدف من خلالها جذب عملاء جُدد وتحقيق نسب مبيعات كبيرة تُعوضها عن حالة الركود التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها جوال سامسونج Galaxy A42 التي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الإلكترونيات مؤخرًا، ويحمل تصميم أنيق مُطور من المعدن والزجاج، وبشكل رائع وبسعر يناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى أنه مخصص للعمل مع شبكات 5G، مع العلم أن واجهته الخلفية تأتي بتدرجات مميزة لأطياف ألوانها، ولديه إمكانية مذهلة في ممارسة الألعاب الإلكترونية بالرغم من سعره الأقل والمشاركة والتنزيل بسرعات خيالية.شاشة وذاكرة سامسونج Galaxy A42
أما عن الشاشية التي يأتي بها هاتف سامسونج Galaxy A42، فهي من نوع سوبر أموليد Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، بدقة عرضها 1600/720 بيكسل، ومعدل سطوع 266 شمعة/م تقريبًا، بينما تبلغ أبعاد الهيكل الخارجي (164.4/75.9/8.6) ملم، ويبلغ وزنه 193 جرام، أما عن ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالجوال فتبلغ سعتها 6/8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ويأتي بالألوان الفضي والأبيض والأسود، ويسجل سعره 400 دولار أمريكي تقريبًا.كاميرات ومواصفات متنوعة لـ Galaxy A42
- يعمل هاتف سامسونج Galaxy A42 على معالج من نوع Snapdragon 750 5G.
- يملك شريحة موديم خاصة.
- يأتي بتشكيلة رائعة من الكاميرات الأمامية والخلفية.
- الكاميرا الأساسية له تأتي رباعية العدسة بدقة (48+8+5+5) ميجابيكسل.
- الكاميرا الأمامية له تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.
- الكاميرا الخاصة به تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
- يجيد طريقة التصوير السينمائي عالي الدقة.
- به منفذين لبطاقات الاتصال.
- يملك الهاتف أيضًا منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- يمتلك شريحة NFC للدفع الإلكتروني، .
- به أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية
- يعمل بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات One UI 2.5.
يمتلك بطارية عملاقة تدعم الشحن السريع
ومن أهم ما يميز هاتف سامسونج الجديد، هو امتلاكه لـ بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل بتقنيات الشحن السريع، مزودة بشاحن لاسلكي سريع الشحن، وتدوم البطارية لأيام في العمل الخفيف.
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