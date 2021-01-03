أحدث قرار لوزير التعليم السعودي بشأن الاعتراضات والتظلمات الواردة من الكادرين التعليمي والإداري

أحدث قرار لوزير التعليم السعودي بشأن الاعتراضات والتظلمات، والتي وردت للوزارة من منسوبي ومنسوبات الوزارة من الكادرين التعليمي والإداري، والذي أصدره الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم، وهو تشكيل لجنة للنظر في تلك التظلمات الواردة، لتقوم تلك اللجنة للبت فيها خلال شهر واحد فقط، من تاريخ تقديمها بقرار نهائي، ويعد ذلك القرار أحدث قرارات التعليم في السعودية، ومن الأنباء الإيجابية، التي بدأت بها المملكة العام الجديد 2021م على أصعدة مختلفة، وهي جزء من رؤية 2030 والتي هدفها الأول أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في جميع المجالات، على مستوى العالم.

وقد تم إصدار القرار بتشكيل اللجنة المكونة من ثلاث أعضاء، بالترتيب التالي:

رئيس اللجنة المقرر، وهو المشرف العام على الإدارة العامة، لتطوير الموارد البشرية.

عضو لجنة، وهو ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية.

عضو لجنة ثان، وهو ممثل عن الإدارة العامة للإشراف التربوي.

ومن أبرز مهام لجنة النظر في الاعتراضات، الموكلة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، التالي:

القيام بدراسة جميع الطلبات الواردة من منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم من الكادري التعليمي والإداري.

السعي للتأكد من تطبيق جميع المعايير وأسس تقييم الأداء الوظيفي.

تلقي جميع التظلمات والاعتراضات الواردة لوزارة التعليم، من المنسوبين والمنسوبات للوزارة بكادريها التعليمي والإداري، وذلك وفق قنواتها الإلكترونية.

للجنة النظر استدعاء الموظف المتظلم، أو مقدم الاعتراض للحضور ومناقشته في جلسات سرية.

ولرئيس اللجنة الحق في تشكيل فريق عمل، ليقوم بمهام تنفيذية يحددها رئيس اللجنة.

ولرئيس اللجنة الحق بالاستعانة بمن يراه مناسب للقيام ببعض المهام الموكلة للجنة من قبل الوزارة.

تقوم لجنة النظر في الاعتراضات برفع قرارها الرسمي لوزارة التعليم، خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الاعتراض إلى الوزير، ويكون هذا القرار نهائيًا، لا يقبل الاعتراض عليه بعد ذلك، ويقوم رئيس اللجنة بنفسه برفع القرار الرسمي في تلك التظلمات للوزارة.