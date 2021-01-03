طريقة سداد الأقساط من بنك التسليف 1442 والحصول على إخلاء طرف

طريقة سداد بنك التسليف 1442 يبحث عنها الكثير من عملاء بنك التسليف من خلال تسديد الأقساط من البنك حيث يقدم البنك العديد من الخدمات التي تخدم كافة فئات السعودية، كما أن بنك التسليف يقدم العديد من القروض للشباب كقرض الزواج وغيرها من قروض الترميم والأسرة، ويبح المواطنين عن طريق سداد الأقساط الذي اصبح إلكترونية لتسهيل الدفع وكذلك توفير الوقت والجهد المبذول، كما أن بنك التسليف يعد من اهم بنوك المملكة بفروعه المنتشرة في جميع أنحاءها ويعرف الآن ببنك التنمية الاجتماعية ويعد من اهم البنوك التي تطرح العديد من الخدمات والقروض لمواجهة المعيشة وظروف الحياه نتيجة تأثر الاقتصاد في المملكة وجود صعوبات في مواجهة تكاليف الحياه.طريقة سداد بنك التسليف 1442
- الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي من الماكينات المتوافرة في جميع أنحاء المملكة.
- يتم إدخال البطاقة المصرفية في الماكينة والانتظار حتى يتم الانتقال إلى صفحة كتابة الرقم السري.
- يتم إدخال كلمة السر الخاصة بالبطاقة.
- الانتقال إلى قائمة الخيارات وفيها يتم الضغط على خيار خدمات المدفوعات.
- إدخال رمز السداد الخاص بالبنك وهو الرقم التالي: 058
- يتم إدخال رقم السداد.
- يتم تأكيد التسديد.
- الضغط على خيار تسديد الفاتورة
يتيح البنك لجميع المستخدمين إمكانية الاستعلام عن رقم السداد حيث يمتلك كل عميل رقم سداد خاص به يتم استخدامه عند سداد الأقساط وقد جاءت أهمية معرفة العميل لرقم السداد الخاص به، وهي تعد من الخدمات المتميزة التي لم يغفل البنك عن تقديمها للعملاء إذ يمكنكم الحصول على الرقم من خلال الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالبنك وهو: 920008002، كذلك يمكنكم التعرف على رقم السداد من خلال تسجل الدخول إلى الحساب الشخصي في البنك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.الحصول على إخلاء طرف بنك التسليف
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- الضغط على خيار تسجيل الدخول الموجود في القائمة.
- إدخال بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على تسجيل.
- يتم بعدها الضغط على خيار خدمة إخلاء طرف.
- كتابة البيانات المطلوبة ومنها اسم إخلاء الطرق ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.
- يتم الضغط على استعلام.
- ظهور رسالة في الصفحة بتأكيد نجاح عملية إخلاء الطرف أو فشل العملية نظرًا لوجود التزامات مع البنك.
- في حالة تأكيد نجاح عملية إخلاء طرف يتم طباعة الرسالة الظاهرة والضغط على الرابط الخاص بالطباعة.
- يتمكن الاحتفاظ بالورقة المطبوعة فهي وثيقة الإثبات على الانتهاء من سداد الأقساط المستحقة.
والجدير بالذكر أن البنك يقدم العديد من الاستعلامات الخاصة بعملاء القروض المقدمة من البنك ومنها الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف وغيرها من الخدمات الخاصة بتسديد ومعرفة الأقساط وكذللك شروط البنك للحصول على القرض.
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