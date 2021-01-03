رئيس لبنان يؤكد أنه سيتلقى لقاح كورونا بعد أنباء عن رفضه ذلك

دوت الخليج :- نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية الأنباء التي تداولتها صحف ومواقع من أن الرئيس ميشال عون يرفض تلقي لقاح كورونا.

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، سوف يتلقى اللقاح ضد وباء كورونا، وذلك خلافا لما تم نشره اليوم وتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية قد قالت، الاثنين، إن "عون، خلافا لما يفعله مسؤولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصوله الى لبنان، مفضلا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها".

وأضافت في مقال للصحفي عماد مرمل أنه "من باب الاحتياط الإضافي في مواجهة كوفيد 19، اعتذر عون عن المشاركة في قداس الميلاد في بكركي، كما ورد في التفسير الرسمي لغيابه عن القداس. لكنّ السبب الآخر، وربما الحقيقي لهذا الغياب، يكمن في انزعاج عون من تعميم الراعي المسؤوليات عن تأخير تشكيل الحكومة، واستخدامه لهجة حادة في مُخاطبة السلطة، التي يشكل رئيس الجمهورية أحد أركانها".

وأعلن لبنان، الاثنين، حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20 في المئة من مواطنيه.

وحتى الاثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 172820 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 1409 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 124234 متعاف.