اليابان.. اعتقال متسلل إلى قصر الإمبراطور

أوقفت السلطات اليابانية، رجلا في التاسعة والعشرين من العمر، تسلل بطريقة غير قانونية إلى مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو، حيث أمضى نحو ساعتين قبل اكتشاف وجوده.

وأوضحت شبكة "فوجي" الإخبارية، أن الرجل دخل، مساء السبت، المجمع الإمبراطوري الواقع في منطقة أكاساكا وسط طوكيو، من خلال بيت ضيافة مجاور.

ونقلت المحطة عن مصادر في الشرطة قولها، إن الحرس الإمبراطوري أوقف المتسلل بعد ساعتين، قرب منزل الأميرة يوريكو (97 عاما)، عمة ناروهيتو.

وأشارت المحطة إلى أن الرجل مر عبر المدخل الرئيسي لبيت الضيافة هذا، الذي لم تكن توجد حوله حراسة.

كذلك أوردت "تي بي إس نيوز" خبر دخول الرجل، كاشفة أن المشتبه به أبلغ الشرطة بأنه كان يريد "مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية".

ولم يُعرف ما إذا كان الرجل قد تواصل بالفعل مع أي من هؤلاء، لكن وسائل الإعلام أكدت عدم إصابة أحد في هذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن ناروهيتو اعتلى العرش عام 2019، بعد تنحي والده، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن محاولة التسلل هذه ليست الأولى من نوعها، ففي مايو 2020، أوقف رجل ياباني لدخوله حدائق القصر الإمبراطوري في طوكيو، بعدما اجتاز الخندق المائي المحيط به سباحةً ثم تسلق سوره.

وفي عام 2013، أوقف سائحان بريطانيان بملابسهما الداخلية بعدما اجتازا الخندق المائي سباحةً للوصول إلى السور، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وقبل ذلك بسنة، ضبط رجل ياباني بملابسه الداخلية أيضا في حدائق القصر، وأوضح للشرطة أنه سبح عبر الخندق المائي وأراد مقابلة الإمبراطور.

وفي عام 2008، ألقي القبض على بريطاني آخر وهو يسبح عاريا في الخندق المائي للقصر، وقد حاول تسلق السور على مرأى الجميع ومسمعهم، قبل أن يتعارك مع عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون توقيفه.