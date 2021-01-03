لأول مرة منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات ووفيات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 363061 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6246 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 180 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 35443 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2372 والحالات الحرجة 358 حالة.

في سياق متصل، أعلنت السعودية اانتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة وفق ضوابط محددة.

وقال مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان نقلته وكالة أنباء "واس"، إن حكومة المملكة قررت أن يكون الدخول للسعودية فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد.