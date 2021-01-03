قادمة من الخرطوم.. مطار عدن يستقبل أول طائرة بعد إعادة فتحه

وصلت صباح اليوم، الأحد، أول رحلة طيران إلى مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان، وذلك بعد إعادة فتحه في أعقاب الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار، الأربعاء الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دشن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ عدن أحمد لملس، اليوم، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية.
وأكد وزير الداخلية اليمني، في تصريح صحفي، إن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كل العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي.
وشدد حيدان على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدمًا في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد؛ وجه بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي بدءا من اليوم الأحد، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار، الأربعاء الماضي.
وجاء التوجيه، خلال زيارة قام بها حميد اليوم للمطار؛ لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي.
ويوم الأربعاء الماضي، وقعت تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدًا لإعادة تشغيله.
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