إعلامية: مصر والكويت ضمانة استقرار المنطقة من الخليج إلى المحيط

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات راسخة متجذرة ونموذجًا يحتذي به فى العلاقات الدولية، لافتة إلى أن الرسالة التى تلقاها الرئيس السيسي أمس من أمير الكويت ورد الرئيس المصري عليها، تعكس الحرص الشديد للبلدين على تطوير العلاقات والدفع بها إلى نطاق أرحب وحرصهما الشديد على استقرار المنطقة من المحيط إلى الخليج.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن مواقف البلدين الداعمة لا حصر لها فكل منهما دعم وأيد الآخر من أجل تحقيق الأمن والإستقرار، فـمواقف مصر دائما داعمة بقوة لكل ما يحقق أمن واستقرار الكويت فلم تتوان عن وقوفها بجانبها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فكانت مصر من أوائل الدول الداعمة لاستقلال الكويت، وفى المقابل نجد مواقف الكويت الداعمة لمصر دائما فى المواقف والأزمات فكانت الكويت من أوائل الدول الداعمة لمصر فى ثورة 30 يونيو وبالعودة للتاريخ أيضًا وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973.

ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات حب وود متبادل على مستوي القيادتين والشعبين، لافتة إلى أن العلاقات وصلت لحد النسب والدم.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، دعم بلاده جهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وسلَم الشيخ أحمد ناصر الصباح الرئيس المصري رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بشأن مساعي بلاده لـ"تحقيق المصالحة العربية"، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأعرب السيسي عن تقديره ودعمه "للجهود الكويتية... على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وأشاد السيسي بدور المملكة العربية السعودية في "الإنابة عن المجموعة الرباعية" خلال مباحثات حل الأزمة مع قطر.

وأكد السيسي "ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي".

وفي رسالته إلى الرئيس المصري، أكد أمير الكويت اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، وأشاد بدور القاهرة في حماية الأمن القومي العربي.

و"في ختام اللقاء تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة"، حسب بيان الرئاسة المصرية.