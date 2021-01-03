بعد استئناف الطيران التجاري.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي

دعا وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، المواطنين إلى الحد من السفر واقتصاره على الحالات الضرورية فقط، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية، جاءت تصريحات الصباح، خلال تفقده مبنى مطار الكويت الدولي للوقوف على الإجراءات التنظيمية والصحية بعد استئناف حركة الطيران في البلاد.

وقال الصباح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن وزارة الصحة قامت بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الركاب القادمين الى البلاد.

وأكد أن الوزارة تتابع تطور انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا وسوف تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الوباء داخل البلاد، مناشدا المواطنين الحد من السفر واقتصاره على الحالات القصوى.

كان مطار الكويت الدولي استأنف، أمس السبت، نشاط حركة الطيران التجاري وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بانتهاء تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى المطار بنهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر رفيعة في إدارة الطيران المدني بأنه تم اعتماد الجداول الرسمية للطائرات المغادرة والقادمة.