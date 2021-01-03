علم معاد تدويره.. لبنانية تفوز بـ 3 جوائز من موسوعة جينيس

أصبحت الناشطة اللبنانية البيئية كارولين شبطيني، أول امرأة في بلدها وفي الوطن العربي ، تحصد 3 جوائز من موسوعة "جينيس" العالمية، بعد فوز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته من البلاستيك والقابل لإعادة التدوير.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فازت كارولين بـ 3 جوائز بعد تصميمها العلم في مؤسسة "جوبيتر" السياحية، لتستحق جائزة الرقم القياسي.

وحسب الوكالة الوطنية، وعدت كارولين بمشاريع جديدة وبابتكارات مفيدة، موجهة الشكر لـ"جرين كوميونتي" لدعمها وإدارة مؤسسة "جوبيتر" على استضافتها وجميع المتطوعين على اندفاعهم.

وكانت كارولين طلبت من رواد السوشيال ميديا، التبرع بالأشياء التي تصلح لإعادة التدوير من اللون الأحمر، الأبيض، الأخضر، لبدء تنفيذ العلم.

وجاء العلم في مساحة 300 متر مربع، وطوله 15 مترا، وعرضه 20 مترا، ومصنوع من كل شيء معاد تدويره البلاستيك، والكارتون، وطبقات من الزجاج.