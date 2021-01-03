نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 60 من مقاتلي "طالبان" في غارات جوية للجيش الأفغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن الجيش الأفغاني، أن غارات جوية أدت إلى مقتل 60 مسلحًا على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح .

وقال الجيش الأفغاني، في بيان له: "الملا شفيع الله الملقب مولوي نازم، زعيم منطقة "لطالبان" في ولاية هلمند، و5 من رجاله، قتلوا، وأصيب 4 مسلحين، أمس السبت، إثر غارات جوية شنتها القوات الجوية على المناطق المحيطة بالولاية".

ومن جانبها، نفت حركة "طالبان" أن يكون الملا ناظم نازم قد قتل وأنه يواصل نشاطه بشكل طبيعي حسب صحيفة "أفغانستان تايمز" الأفغانية.