منصة مساند تسجيل الدخول لاستقبال الشكاوى إلكترونياً عبر musaned.com.sa

أصبحت منصة مساند الإلكترونية الآن مُتاحة لاستقبال الشكاوى المقدمة من العمالة المنزلية بالمملكة، هذا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني (musaned.com.sa)، ليتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا، في ظل المشاكل التي تواجه العديد من العمالة، رأت الوزارة هذا الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد وضمن رؤية 2030 التي تعمل عليها المملكة.

منصة مساند للشكاوى

تعتبر عملية استخدام رابط مساند تسجيل الدخول قد ذادت بكثرة مؤخراً، هذا بعد أن بحث الكثيرين من العمالة عن رقم مساند (920002866) الذي يستقبل كافة الشكاوى التي يقدمها الجمهور والمتضررين، ويعمل علي مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، كما بدأت المنصة تستقبل الشكاوى إلكترونياً بدون الحاجة للاتصال، وذلك وفق الإعلان المنتشر مؤخراً.

أوضحت وزارة الموارد البشرية، أن هذه الخدمة تمت بشكل كامل عن طريق العديد من الخطوات، والتي تختصر علي الجميع وتقلل عدد الفروع، وعدد مرات الزيارة لتقديم الشكاوى أو الاتصال علي الرقم، وسيتم التقديم إلكترونياً من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي وفق ما ورد إلي مكتب العمل للتنبيه علي الجميع، وعند عدم الحصول علي نتيجة مرضية يتم تصعيد الشكوى ودراستها للبت فيها بشكل نهائي من الوزارة.

رابط مساند تسجيل دخول

يمكنكم الدخول بكل سهولة عن طريق عدد من الخطوات المبسطة، والتي تختصر علينا الكثير وهي كالآتي:

يجب الدخول للموقع الإلكتروني (musaned.com.sa).

يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به.

يجب الضغط علي تسجيل الدخول أسفل اليمين.

يتم كتابة رقم الهوية، أو الإقامة.

يتم كتابة كلمة المرور.

بالأخير يتم الضغط علي تسجيل دخول.

إذا لم تكن تمتلك حساب يمكنك التسجيل من جديد.

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة. مؤكدة علي أن منصة مساند الإلكترونية تستقبل الشكاوى من الآن.