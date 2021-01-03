مع بدء العام الميلادي الجديد، تهتم مؤسسات كثيرة بالتأكيد على مواعيد عملها الرسمية، فيما يمكن معرفة مواعيد دوام البنوك السعودية في العام الجديد 2021م، ليستفيد منها العملاء والراغبون في إنشاء حسابات جديدة، أو الذهاب إلى تلك المصارف، لاستلام حوالة مالية، أو إرسال أخرى إلى شخص داخل المملكة أو خارجها، وفي الوقت نفسه فإن هذه المواعيد تهم العاملين في تلك المصارف سواء السعودية الأصل أو الأجنبية، فيما تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تختلف في الأيام العادية عن أيام المناسبات مثل شهر رمضان.

مواعيد دوام البنوك السعودية في العام الجديد 2021

ننشر معكم متابعي موقع ثقفني، خريطة دوام البنوك السعودية في العام الجديد 2021م، إذ أنها خدمة تهم الراغبين في زيارة أحد البنوك طوال أيام الأسبوع، وكذلك في يوم السبت الذي يعد أحد يومي الإجازة الأسبوعية في كثير من المصارف على مستوى المملكة، وجاءت خريطة المواعيد في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

المواعيد تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا. تنتهي المواعيد في تمام الساعة 4:30 عصرًا. تأتي أوقات العمل منذ بداية اليوم وحتى نهايته في الأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع. بالنسبة ليوم الجمعة، فهو إجازة رسمية في جميع المصارف. بينما في يوم السبت أتاحت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي إمكانية العمل لعدة ساعات في المصارف السعودية والأجنبية.

المصارف السعودية والأجنبية في المملكة

فيما يمكن معرفة المصارف السعودية والأجنبية التي يتعامل معها المواطنون والوافدون إلى المملكة، وذلك على النحو الآتي:

يوجد نحو 30 بنكًا في المملكة بينها 13 سعوديًّا، و17 أجنبيًّا. بالنسبة للمصارف المحلية السعودية، فهي: الراجحي، والخليج الدولي، ومصرف الإنماء، والعربي الوطني، والأهلي التجاري، والجزيرة. مصرف الرياض، وساب، والسعودي الفرنسي، والأول، مجموعة سامبا المالية، والبلاد، والسعودي للاستثمار. تأتي المصارف الأجنبية في المملكة كالتالي، وهي: إم يو أف جي، والكويت الوطني (NBK)، والمركزي الهندي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وكريدت سويس العربية السعودية، ومسقط، وقطر الوطني (QNB)، والبحرين الوطني. يوجد مصرف الصناعي والتجاري الصيني، والمصرف العراقي للتجارة، والوطني الباكستاني (NBP)، وجي بي مورغان تشيس، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول (FAB).