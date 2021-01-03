أخبار اليمن : 5 أطعمة ومشروبات تعزز صحة البروستاتا

5 أطعمة ومشروبات تعزز صحة البروستاتاتساعد بعض الأطعمة على تحسين صحة البروستاتا لدى الرجال، بالإضافة للحماية من الإصابة ببعض الأمراض، لذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على تلك الأطعمة.

واستعرض موقع "الكونسلتو" في تقرير له بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تحسين صحة البروستاتا، وفقًا لما ذكره موقع"Healthline".

أوضحت الدراسات أنه يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للجسم بما في ذلك صحة البروستاتا، حيث تقلل من خطر الإصابة بمشاكل البروستاتا خاصة السرطان حيث يعتبر سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الذكور.

1-الطماطم تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى الليكوبين حيث تساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا وأيضًا تقليل نمو الورم عند الأشخاص المصابين فعليًا بسرطان البروستاتا، وبالتالي فإن الذكور الذين يتناولون كمية مناسبة من الطماطم هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

كما أشارت الدراسات أن الليكوبين الموجود في الطماطم يقلل من تلف الخلايا ويبطئ من إنتاج الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى ذلك فمن الضروري تناول الطماطم مطهية أو مهروسة، لأنه من الصعب الحصول على هذا القدر من الفوائد عند تناول الطماطم نيئة.

2-البروكلي يعتبر البروكلي من الخضروات التي تحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي تساعد في الحماية من الاصابة بالسرطان حيث أن البروكلي يحتوي على مواد كيميائية تسمى السلفورافان التي تستهدف الخلايا السرطانية وتقتلها مع ترك البروستاتا سليمة دون أي آثر، كما يفضل وضع البروكلي في الأطعمة الأخرى للحصول على أكبر قدر من الفوائد أو تناوله نيئا.

3-الشاي الأخضر يستخدم الشاي الأخضر منذ القديم لفوائده الصحية المتعددة فهو يحتوي على مركبات خاصة قد تقلل من سرطان البروستاتا من خلال التأثير على نمو الورم وموت الخلايا حيث يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا كل صباح بدلًا من القهوة.

4-البقوليات وفول الصويا البقوليات هي المجموعة الغذائية التي تشمل الفول والفول السوداني والعدس حيث تحتوي البقوليات على مركبات نباتية نشطة تعرف باسم فيتوستروجين، وبالتالي فإن الحصول على نسبة جيدة من هذه المركبات تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا كما تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم وموت الخلايا السرطانية.

5-عصير الرمانيعتبر الرمان مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة حيث تساعد هذه المضادات في الوقاية من الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي فهو يمنع تكاثر خلايا سرطان البروستاتا حيث يمكن تناول الرمان أو الحصول عليه كمشروب أو وضع حبات الرمان في السلطات وبعض الأطعمة.

