فرنسا تكتشف عشرات البؤر لتفشي "إنفلونزا الطيور"

سجلت السلطات الفرنسية مطلع هذا العام، 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور، بزيادة بواقع 40 بؤرة في غضون أيام.
ووفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الفرنسية، نشرته الأحد، تم رصد 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور، معظمها يقع في منطقة لاند، جنوب غرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.
وأفاد التقرير الأخير، الذي نشر في 29 ديسمبر، بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأشارت الوزارة أيضا إلى تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.
واستنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة واعتبرته خطوة "غير فعالة من الناحية الصحية كما أنها غير مقبولة أخلاقيا".
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