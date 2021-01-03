الكويت تعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا

أعلنت سلطات الطيران المدني في الكويت، وقف الرحلات المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من الأربعاء المقبل.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قرارا موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت بتعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4 فجرًا مؤقتا وحتى إشعار آخر.
كانت الكويت أعلنت في وقت سابق تشغيل رحلات إضافية من الدول التي يتواجد فيها عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارًا من أمس السبت، بهدف تسهيل عودة المسافرين.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أضافت السلطات الكويتية بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى البلاد، وصنفت ضمن الدول "عالية الخطورة".
وكشفت بريطانيا منتصف الشهر الماضي عن سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أسرع انتشارا، ما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات في إنجلترا.
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