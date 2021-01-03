بصمة الدماغ للكشف عن المجرمين في السعودية.. تفاصيل

أعلن مستشار الأنظمة الأمنية في المملكة العربية السعودية، العميد متقاعد عادل العيد، أن المملكة ستطبق نظام " بصمة الدماغ " في الكشف عن الجرائم، بعد ثبوت جدارته.

وقال العيد، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "صدى" السعودية، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تحاكي الذاكرة الثانية العميقة للمجرم، وتعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل، أو من خلال عرض مشاهد.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر، وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مشتبه بهم.

ولفت إلى أنه من الممكن لأي شخص أن ينكر الحقائق، لكنه لا يستطيع محوها من مخه، ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مشيرًا إلى أنه يختلف عن جهاز كشف الكذب الذي يستجيب للضغط النفسي.

ويعد نظام "بصمة الدماغ"، أحدث التطبيقات الأمنية وأكثرها دقة في التحقق من الشخصية في العصر الرقمي، حيث تعتبر السعودية ضمن أوائل الدول التي استحدثت وطبقت أنظمة معلومات آلية في هذا الاتجاه.