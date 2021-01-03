البحرين تسجل 271 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجّلت مملكة البحرين، اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، أعلنت البحرين تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة البحرينية أن الإصابات الجديدة بينها 125 حالة تعود لعمالة وافدة و125 حالات لمخالطين مصابين و21 حالة قادمة من الخارج.

وأضافت الصحة البحرينية أنه تم شفاء 189 حالة جديدة، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 90558 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 352 حالة.

وبدأت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، اعتبارا من اليوم الأول من يناير في تحصيل الرسوم المقررة على خدمات إلغاء وتمديد الإقامات.

وذكرت الجوازات البحرينية وفق ماذكرته صحيفة الوطن البحرينية ان الهدف من تلك الرسوم هو التسهيل على المقيمين ومراعاة ظروفهم في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء والتي كانت مقررة حتى نهاية العام 2020.

وفيما يتعلق بتأشيرات الزيارة فقد بينت الجوازات البحرينية، أنها ستبقى صالحة حتى تاريخ 21 يناير 2021 على أن يتم دفع الرسوم المقررة عند تجديدها عبر موقع الحكومة الالكترونية، أو بزيارة أحد مراكز الخدمات التابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.