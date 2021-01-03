شاهد.. الجبير يتلقى لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عادل الجبير، اليوم الأحد، لقاح فيروس كورونا المستجد، في مركز اللقاحات في الرياض.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تلقى الجبير، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
وحسب صحيفة "صدى" السعودية، وجه الجبير الشكر والتهنئة للعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على تلك الرعاية للمواطنين والمقيمين.
كما وجه الشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لما بذله من جهد لتوفير كل الإمكانيات للمواطنين.
وأكد أن ما قام به العاملون في مركز اللقاحات عمل جبار ودول نادرة جدا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، مشيرا إلى أن ذلك بسبب حرصهم وإخلاصهم للوطن ولعملهم، واصفًا بأنهم تاج فوق رأس كل مواطن سعودي.
وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت اليوم الأحد، انخفاضا غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 363061 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6246 حالة وفاة.
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