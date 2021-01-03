كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في السعودية، محمد الجاسر، عن حالتين، يمكن تغيير اسم المرأة بهما دون الرجوع لولي الأمر.
ووفقًا لشبكة "العربية"، قال الجاسر إن المرأة التي بلغت 18 عامًا ولديها هوية وطنية، تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر، أما من هن دون الـ 18 عامًا يتم بموافقة الوالدين معًا، سواء بإقرار مكتوب منهما أو تفويض أحدهما للآخر.
وأشار الجاسر إلى أن تغيير الاسم الأول وتصحيح الأخطاء في الأسماء لن يحتاجا وقتًا طويلًا، حيث تتم مراجعة الشخص مكاتب الأحوال المدنية لإكمال الإجراءات.
وأوضح أن تغيير اسم العائلة سواء بالإضافة أو الحذف، مثل إضافة "آل" أو "بن" أو حذفهما، يتطلب مراجعة أفراد العائلة بالكامل.
وأكد أن تغيير الاسم للمرة الثانية تكون إجراءاته مشددة لمعرفة أسباب التغيير، ووجود ما يستدعي ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. في هاتين الحالتين يمكن للمرأة تغيير اسمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.