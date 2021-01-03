الصليب الأحمر يكشف ضحاياه في انفجار مطار عدن

أكدت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الأحد، مقتل 3 من موظفيها وإصابة 3 آخرين في انفجار مطار عدن الدولي.
وأضافت المنظمة في تصريحات لشبكة "العربية"، أنها فقدت 7 موظفين و 10 متطوعين في اليمن منذ 2011، لافتة إلى أن العمليات الإنسانية في البلاد مستمرة رغم انفجار مطار عدن.
وكانت السلطات اليمنية، أعلنت اليوم الأحد، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي، وذلك بعد 4 أيام من تعرضه لتفجيرات استهدفت الحكومة الجديدة لحظة وصولها من العاصمة السعودية الرياض.
ووصلت أول رحلة طيران إلى مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان، وذلك بعد إعادة فتحه.
وأكد وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، في تصريح صحفي، أن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كل العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي.
وشدد حيدان على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدمًا في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويوم الأربعاء الماضي، وقعت تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، تمهيدًا لإعادة تشغيله.
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