شروط اضافة المواليد ٢٠٢١ كما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، يشهد بحث المواطنين في الساعات الماضية. جاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن فتح باب تسجيل اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 بداية يناير الجاري. ويسمح ذلك للفئات الأكثر استحقاقا مثل العمالة غير المنتظمة والمطلقات والأرامل، تكافل وكرامة. ويتم التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية أو عبر موقع دعم مصر، وفقا للتصريحات السابقة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. حيث سبق أن أعلنت وزارة التموين في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ عرض ملف إضافة مواليد جدد على مجلس النواب ليتم إدراج بند المواليد الجدد ضمن الموازنة المالية الجديدة. وسيتم إضافة المواليد الجدد وفقا لمعايير شروط اضافة المواليد ٢٠٢١ التي حددتها وزارة التموين المصرية عبر موقع دعم مصر.

شروط اضافة المواليد ٢٠٢١

حددت وزارة التموين المصرية شروط محددة لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين جاء في مقدمة هذه الشروط، عدم تجاوز عدد الأفراد المقيدة على بطاقة التموين ٤ أفراد. بينما يتمثل الشرط الثاني لإضافة المواليد في، أن تكون فئة أولى تستحق الدعم، مثل، العمالة المؤقتة، معاش تكافل وكرامة، المطلقات، الأرامل، ذوي الأمراض المزمنة.

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر استقبال طلبات الفئات الأكثر احتياجا لاضافة المواليد الجدد ٢٠٢١ الأسبوع القادم. وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر الإلكتروني، وفقا لما صرحت به وزارة التموين مسبقا. جدير بالذكر أن وزير التموين الدكتور على مصلحي قد أعلن عن إضافة المواليد على البطاقات بعد انتهاء مرحلة الاستبعاد.

شروط اضافة المواليد 2021 بوابة مصر الرقمية

وضعت الوزارة شروط ومعايير محددة لضبط عملية تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 لضمان المساواة بين المواطنين. كما أشارت إلى أن الإضافة تستهدف الفئة الأكثر احتياجا، ولن يتم قبول الطلبات من المواطنين الآخرين. نظرا لأن الموازنة المالية الجديدة المقرر لها شهر يونيو القادم ٢٠٢١ هي التي ستحدد الفئات الجديدة لاضافة مواليد جدد. وتتمثل شروط اضافة المواليد 2021 فيما يلي:

أن تكون بطاقة تمونية سارية تصرف الخبز والتموين شهريا.

عدد الأفراد على بطاقة التموين أقل من ٤ أفراد.

فئات مستحقة إضافة المواليد على البطاقة التموينية ٢٠٢١

الفئات المستحقة ٧ فئات وهي:

المرأة المعيلة سواء مطلقة أو أرملة.

العمالة غير المنتظمة والموسمية.

مستفيدي الضمان الاجتماعي.

محدودة الدخل، براتب أقل من ١٥٠٠ جنيه.

معاشات تتقاضى أقل من ١٢٠٠ جنيه معاش.

اصحاب المرض المزمن.

من لا يمتلك عمل.

وتتيح وزارة التموين تسجيل المواليد الجدد ٢٠٢١ من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الدخول إلى خطوات اضافة المواليد الجدد 2021.