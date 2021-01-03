أخبار اليمن : الصحة العالمية: سننتصر على كورونا هذا العام

الصحة العالمية: سننتصر على كورونا هذا العامأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا المستجد خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريح لـشبكة "بي بي سي" البريطانية: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت هاريس: "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

وكانت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، كشفت اليوم أن حصيلة المصابين بلغت أكثر من 84 مليونا و982 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليونا و97 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و844 ألف وفاة.