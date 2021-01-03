السيسي يستجيب لمناشدة سيدة بعلاج ابنتها المصابة بـداء الفيل

أفاد موقع "اليوم السابع"، الأحد، بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج فتاة تعاني من السمنة المفرطة، وذلك بعد مناشدة من والدتها.

ووجّه الرئيس المصري بعلاج مروة، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تعاني من السمنة المفرطة، إذ يزيد وزنها عن 200 كيلوغرام.

ووفق "اليوم السابع"، فإن مروة، المقيمة بمدينة السلام في القاهرة، تعاني أيضا من قروح في الجلد، وزيادة كبيرة في حجم قدمها أو ما يعرف بـ"داء الفيل"، فضلا عن مشكلات في الغدد، وهو ما أثر سلبا على حركتها.

واستجابة لمناشدة والدة مروة بعلاج ابنتها على نفقة الدولة، وتنفيذا لتوجيهات السيسي، انتقل فريق طبي متخصص للحالة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لإحدى المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة.

كما خضعت مروة لفحص طبي من قبل استشاريين بتخصصات الجراحة والباطنية والأوعية الدموية، وأجريت لها الفحوصات الطبية لإعطائها العلاج اللازم لها.