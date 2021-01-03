في اجتماعه الـ 92.. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية

ترأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس، الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية، وتمت خلاله مناقشة السياسة الوطنية للأدوية لإيجاد إطار يضم جميع الإجراءات والأنشطة في القطاع الدوائي في المملكة، وذلك بإشراك جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقد اطّلع المجلس وفقا ما نقلته صحيفة عكاظ، على خطة حوكمة البيانات للقطاعات الصحية التي قدمها المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالإضافة إلى وضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة؛ وفقًا لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية وتسهيل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.
وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق 2021/1/7 الساعة 3:35 عصرًا بدلًا من اليوم الأحد 2021/1/3
ووفقا لحساب المتحدث باسم وزارة الصحة في «تويتر»، فسيقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.
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