السعودية: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال بيان صادر من الديوان الملكي السعودي "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد الأمير خالد هو حفيد الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ الشقيق للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة.