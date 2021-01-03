شاهد.. أمريكا تتلقى دفعة جديدة من بطاريات القبة الحديدة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها سلمت طارية المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الثانية إلى الجيش الأمريكي.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن إسرائيل قامت بتسليم الدفعة الثانية من بطاريات القبة الحديدية، التي تم تصنيعها في شركة "رافال" باعتبارها جزء من اتفاق بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم تسليم الدفعة الأولى من منظومة الدفاع "القبة الحديدية" في سبتمبرالماضي، وهي بالفعل، حاليا، في طور الاستيعاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الآن تسليم الدفعة الثانية بحسب الاتفاق بين الجانبين، في أغسطس 2019، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأحد، عن وزير الدفاع، بيني غانتس، أن تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مرة أخرى الارتباط الوثيق بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية، وفعالية النظام في مواجهة التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية الممتازة للصناعات الإسرائيلية.