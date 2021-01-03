إسرائيل تنتقد مزاعم إيران بالسعى لخداع الولايات المتحدة وتصفها بـ "الهراء"

رفض وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، المزاعم الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني ظريف بأن اسرائيل تسعى لخداع الولايات المتحدة لشن حرب ضد إيران ووصفها بأنها "هراء".

وفي مقابلة مع محطة إذاعية كان يوم الأحد، قال شتاينتس إن إسرائيل هي التي يجب أن تكون في حالة تأهب من الضربات الإيرانية المحتملة، في إشارة إلى الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق الحرس الثوري.

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وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "نسمع هذا الهراء من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بأن إسرائيل ستشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة - وهذا في الحقيقة هراء تام. لكن من ناحية أخرى ، فهذه علامة تحذير أن إيران تستهدف إسرائيل، وتبحث عن أعذار للهجوم على إسرائيل، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نراقب النبض وأن نكون في حالة تأهب قصوى.

وجاءت التصريحات بعد يوم من إشارة ظريف إلى "معلومات استخباراتية جديدة من العراق" ، والتي نشرها على تويتر "تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لهجمات ضد الأمريكيين - مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق بحجة حرب وهمية.