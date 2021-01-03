مسيرة في بغداد بمناسبة مرور عام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

احتشد آلاف العراقيين في ميدان تاريخي في وسط بغداد اليوم الأحد لإحياء ذكرى مقتل قائد عسكري إيراني بارز وقائد ميليشيا عراقية في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وتم تشديد الإجراءات الأمنية حيث تجمعت الحشود استجابة لدعوة إحدى الميليشيات العراقية القوية لتجمع حاشد بمناسبة المناسبة والمطالبة بطرد القوات الأمريكية من العراق.

ودفع مقتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس طهران وواشنطن إلى الاقتراب بشكل خطير من الصراع الشامل وأثار غضبًا في العراق ، مما دفع البرلمان إلى تمرير قرار غير ملزم بعد أيام يدعو إلى طرد جميع القوات الأجنبية من العراق.

وعُقد اجتماع يوم الأحد وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وبالفعل، نفذت أمريكا بالفعل تحليقات قاذفة من طراز B-52 وأرسلت غواصة نووية إلى الخليج الفارسي بسبب ما وصفه مسؤولو ترامب باحتمال هجوم إيراني في ذكرى الضربة على مطار بغداد والتي أسفرت عن مقتل سليماني والمهندس. وسار آلاف العراقيين ، وهم يحملون الأعلام العراقية والمليشيات وملصقات الرجلين ، نحو ميدان التحرير للمشاركة في مسيرة الأحد ، مطالبين بانسحاب القوات الأمريكية تنفيذا لقرار البرلمان. ونظمت الحدث ميليشيات معظمها مدعومة من إيران تُعرف باسم قوات الحشد الشعبي. وقاد سليماني فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، المسؤول عن العمليات الخارجية للجمهورية الإسلامية ، وكثيرًا ما كان يتنقل بين العراق ولبنان وسوريا. وكان المهندس أقوى زعيم ميليشيا في العراق وكان نائبًا لقائد الحشد الشعبي. وأدى قتلهم إلى تصعيد التوترات في المنطقة بشكل كبير وجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا الحرب. وردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عراقيتين تأويان جنود أمريكيين ، أصيب بعضهم بارتجاج في المخ. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن المزيد من الانتقام قادم.