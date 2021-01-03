شرح لعبة فري فاير FREE FIRE 2021 الاصدار الجديد والحصول علي الجواهر المجانية

شرح لعبة فري فاير FREE FIRE 2021 الإصدار الجديد والتي تمت به العديد من الإضافات الجديدة المتميزة التي تمكنك من لعبة فري فاير بكل سهولة ويسر، كما نقدم لكم من خلال هذا المقال موقع شحن جواهر فري فاير مجانا، وكذلك توضيح مستويات لعبة free fire وطريقة إضافة صديق عبر موقعكم ثقفني، ولكن نذكر لكم في بداية هذه السطور شرح مبسط للعبة فري فاير وفي نهاية هذا المقال نوضح لكم طرق شحن جواهر فري فاير مجانا.

تتكون لعبة فري فاير من 50 لاعب يتنافسون علي الفوز بالمركز الأول والذي يصل للمركز الأول يجب أن يتجاوز العديد من المستويات بداية من المستوى البرونزي وصولاً إلي المستوي الماسي، توجد في لعبة فري فاير العديد من الأسلحة مثل التالي:

بندقية AWM: والتي تستخدمها في إطلاق النار من المسافات البعيدة ولكن تحتاج إلي احترافية في التصويب.

والتي تستخدمها في إطلاق النار من المسافات البعيدة ولكن تحتاج إلي احترافية في التصويب. سلاح AK: يستخدم هذا السلاح في المسافات المتوسطة.

يستخدم هذا السلاح في المسافات المتوسطة. سلاح MP 40: يميز هذا السلاح هو طلقاته السريعة جداً لمواجهة الأعداء عن قرب.

يميز هذا السلاح هو طلقاته السريعة جداً لمواجهة الأعداء عن قرب. قاذفة القنابل: تستطيع من خلال هذا السلاح قتل فريق كامل من خلال الضغط المستمر على زر إطلاق النار.

كما يوجد العديد من الأسلحة والذخائر الأخري، ولكن يجب عليك شحن جواهر فري فاير مجاني، وفي حالة كنت ترغب في إضافة صديق في لعبة فري فاير يجب عليك قراءة الفقرة التالية.

تتمكن عزيزي القارئ أضافه صديق لك في لعبة فري فاير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الواجهة الرئيسية لعبة فري فاير. الضغط علي شريط الأدوات علي جانب القائمة الرئيسة ثم النقر علي أضافه صديق. الضغط علي requests أو الطلبات ستجد العديد من الأصدقاء التي يمكنك ضمهم إلي فريقك فإدا كنت ترغب بإضافة صديق معين اضغط فقط موافقة” أو “Agree وفي حالة كنت ترفض أضافه صديق يمكنك بالضغط علي “رفض” أو “reject” إذا كنت ترغب في دعوة الأصدقاء كل ما عليك هو القيام بالضغط علي ADD أو أضافه ثم تسجيل اسم اللاعب أو ID في خانة البحث.

لكي تفوز بلعبة فري فاير free fire يجب عليك المرور ببعض المستويات وتحصيل العديد من النقاط لكي تصل إلى القمة، حيث جاءت المستويات كالاتي:

مستوي البرونزي Bronze: حيث ينقسم هذا المستوي إلي 3 مستويات (Bronze 1، Bronze 2، Bronze 3) لكي تتجاوز هذه المستويات يجب عليك أن تجمع من النقاط ما بين (0 إلي 1000 نقطة)، بعدها تستطيع الصعود إلي المستوي التالي من لعبة فري فاير. المستوي الفضي Silver: ينقسم هذا المستوي أيضا إلي ثلاث تصنيفات كالتالي (Silver 1 ،Silver 2 ،Silver 3) لكي تتجاوز هذه المستويات يجب علية تحصيل ما يقارب 1500 نقطة للصعود للمستوي التالي. المستوي الذهبي Gold: ينقسم هذا المستوي أيضا إلي عدة أقسام (ذهبية 1 ، ذهبية 2 ، ذهبية 3 ، ذهبية 4) مرورا بهذا المستوي تكون بداية احترافك لعبة FREE FAIR لتتمكن من الذهاب إلي المستوي التالي. المستوي البلاتيني Platinum: يستطيع الراعبين المحترفين المرور بمستوي البلاتيني من خلال أقسامة الفرعية (Platinum 1 Platinum 2 ،Platinum 3 ،Platinum 4) يحتاج اللاعبون 2100 نقطة للصعود من هذا المستوي. المستوي الماس Diamond: يقسم هذا المستوي إلى (الماس 1، الماس 2، الماس 3، الماس 4).

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قبل الختام نوضح لكم أننا نستعد علي مدار الساعة الرد على تساؤلاتكم حول شرح لعبة فري فاير FREE FIRE 2021 الإصدار الجديد والحصول علي الجواهر المجانية.