الاردن : السعودية رفعت القيد عن بعض الإجراءات لقطاع الشحن

المدينة نيوز - : قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي إن المملكة العربية السعودية اتخذت الجمعة، إجراءات للتخفيف على حركة النقل مع الأردن.
وأوضح في تصريح تلفزيوني الجمعة، أن السعودية رفعت القيد عن بعض الإجراءات التي فرضت في الآونة الاخيرة، ومنها رحلة العودة والرسوم المفروضة على سائقي الشاحنات لتعود كما كانت قبل فرضها.
وأشار إلى رفع الهيئة توصيات لوزير النقل الذي قام بدوره برفعها لرئيس الوزراء ليتم عرضها على مجلس الوزراء وذلك لغايات اقرار حزمة تحفيزية لقطاع النقل.
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