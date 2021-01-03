إسرائيل.. لقاح كورونا لمليوني شخص بحلول نهاية يناير

أعلنت إسرائيل الأحد أنّ مليوني شخص سيحصلون على جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية يناير.

وبدء من 19 ديسمبر الماضي، أطلقت إسرائيل حملة لتلقيح السكان باللقاح الذي أنتجه تحالف فايزر بايونتيك الأميركي الألماني.

وذكر المدير العام لوزارة الصحة هيزي ليفي أنّه بسبب الإقبال الكبير ستعمل إسرائيل على إبطاء وتيرة التطعيم. ويجب إعطاء اللقاح في حقنتين منفصلتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وصرّح ليفي للإذاعة الإسرائيلية العامة "إننا نبطئ وتيرة التطعيم من الجرعة الأولى حتى نتمكن من الاحتفاظ بالمخزون لجرعة ثانية لجميع أولئك الذين حصلوا على الجرعة الأولى".

لكنه أضاف أن نحو خُمس الإسرائيليين، بدءًا من العاملين الصحيين وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، سيحصلون على جرعتي التطعيم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال "بحلول نهاية يناير نكون قد لقحنا مليوني شخص معظمهم من كبار السن". وحتى الجمعة، كان مليون شخص تلقوا أول حقنة من اللقاح.

وأفاد نتانياهو الجمعة، خلال زيارة لمدينة أم الفحم أين تم إعطاء الجرعة الرقم مليون، "نحن نحطم كل الأرقام القياسية"، مضيفا "نحن متقدمون على العالم بأسره".

واليوم، قالت وزارة الصحة إنّ 435866 شخصًا في إسرائيل أثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن منذ الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في فبراير. وأضافت أن نحو 3400 شخص قضوا جراء الفيروس.