قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 15 فلسطينيا شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن قوات الاحتلال داهمت القرية واعتقلت 15 مواطنا بحجة إصابة مستوطنة قرب القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نكلت بالمواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب بعد اقتحامها لعدد من المنازل، فيما فرضت حصارا على القرية وأغلقتها بالكامل.

فى سياق متصل، طالب مشاركون فى مسيرة احتجاجية نظمت فى منطقة "مسافر يطا" جنوب الخليل، بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه.

واستنكر المشاركون فى المسيرة، التى دعا إليها نشطاء فلسطينيون ولجنة الحماية والصمود فى "مسافر يطا" بمشاركة نشطاء سلام، اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أهالى المسافر وممتلكاتهم.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود فى "مسافر يطا" فؤاد العمور، إن هذه الفعالية تأتى ضمن سلسلة من الفعاليات التى يتم تنفيذها ردا على الاعتداءات التى يتعرض لها سكان تلك المنطقة، والتى كان آخرها إصابة أحد المواطنين بشلل رباعي، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحى عليه من مسافة قريبة قبل يومين.