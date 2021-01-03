الكويت تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطيران المدنى الكويتى -فى بيان صحفى اليوم الأحد- أن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت استئناف حركة الطيران التجارى بمطار الكويت الدولى أمس السبت بعد توقفها لمدة أسبوع، مع استمرار قائمة الدول الـ35 المحظورة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.