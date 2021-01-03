عاجل .. الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل

جدة - نرمين السيد - وذكر الديوان الملكى فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
والأمير خالد، حفيد الأمير الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ الشقيق للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.
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